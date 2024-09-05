В СК сообщили о расследовании атак ВСУ на Белгородскую и Херсонскую области

Российские следователи намерены расследовать очередные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Херсонской и Белгородской областей, которые привлекли к тяжелым последствиям для гражданского населения.
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