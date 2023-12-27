Россиянам назвали способы помочь желудку в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь не стоит запивать пищу холодными напитками. Этот и другие способы помочь желудку назвала россиянам врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
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