Царьград Коллаж Царьграда Журналистка Ирина Мишина высказалась по поводу нового состава Госдумы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Весь запас ракет – в одну точку": Зеленский получил установку. На Россию летят дроны с химией. Депутатов спускают в бункер. СВОдки с фронта
- Парень прогнал «ценных специалистов», которые пришли с мешками потрошить благотворительные боксы, чтобы одеть свои большие семьи
- Помилованная Лерчек обманула миллионы русских, вывела деньги в ОАЭ и теперь уедет в Китай. А генерал Попов не заслужил?
Свежие комментарии
- T "Весь запас ракет...
- Новости СВО: брит...
- T Вот, чем всё зако...
То есть,нужно было оставить в Думе прежних думцев,раз они все законы хорошо знают?Тогда нужно избирать пожизненно
Всё таки следует быть точнее: 1. Большая часть "избранцев" - прямые оплаченные протеже от "...владельцев заводов, газет, пароходов..." банков и заполнителей кабинетов... 2. Парт-списочная из родственно, социально, коммерчески, идеологически близких, а также спортсменов, лицеДеятелей, журналюг... на всё согласных за доступ к преференциям депутатов. 3. От активистов-говорунов до самовыдвиженцев с наивными мриями что то изменить... 4. Герои СВО в МЕНЬШИНСТВЕ, всё таки разных убеждений по морали и идеологии, да ещё будем честны, без соответствующей квалификационной подготовки. 5. "Большинство" всегда будет за "правильно" собранными бюрократически-организованными группами депутатов. Возможно по "союзам временных схем".
Спортсмены сидели - ничего. Они типа государственные умы. Старушка Терешкова в памперсах хрень несла. Наблатыкаются новички. Тем более, что в комиссиях и комитетах вопросы прорабатываются.
Хотели "свободы" и дерьмократии? Вот она - во всей своей красе!
Какая дума? какие выборы? Законы? О чем думаете? Оглянитесь вокруг, думайте, что будете делать когда начнется настоящая война с НАТО! Они к ней сейчас активно готовятся с опытом Украины, просто так от своих миллиардов никто не откажется, будут воевать до победы, пока мы гордимся прошлыми победами дедов и ничего существенного не делаем, не понятно на что надеясь. А Дума вся тут же улетит в свои дворцы в Монако и на Сейшелы.
У нас в 90-е ввели по совету "западных и американских друзей" такие специально разработанные законы, чтобы в государственные органы власти попадали только "самые-самые", а они уж приведут Россию к самоликвидации, принимая за хорошие деньги также специально разработанные "друзьями" реформы. Все было заранее продумано и постепенно реализуется. Думайте о душе и готовьтесь хотя бы умереть достойно, а не по предательски в кустах или под кроватью. Потому что скоро всем придется, люди никому сейчас не нужны, нужны ресурсы. Кто сильнее, тот и будет убивать остальных, сейчас это все русские.
А давайте вообще выборы отменим! Будут тогда с большим опытом до самого конца глупости изрекать!
Все законы что пишет наша здума, написаны левой рукой из под колена, нормальные люди их ни когда не понимали. Может новый подход, перетрехнёт писанину высочайших зас... (седанцев).
Ну и что нового? Каждый раз так - то спортсмены, то артисты. Вот поэтому считаю что нужно провести реформу и сделать однопалатный парламент. Как в Казахстане недавно.
Сами их выбирали, а чаще, просто не пошли на выборы.