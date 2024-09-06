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Русское оружие

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❗️⚡️К сведению Минобороны России

❗️⚡️К сведению Минобороны России! В ближайшие 2 - 5 недель противник получит очередной "пакет" военно-технической помощи от оборонного ведомства Великобритании, в состав которого войдут 650 зенитных ракет / многоцелевых тактических ракет LMM "Martlet", располагающих помехозащищённой комбинированной системой наведения на базе полуавтоматической лазерно-лучевой системы (представленной фотоприёмниками приёмниками лазерного излучения на стабилизаторах), инерциально-навигационным блоком, а также полуактивной лазерной ГСН и лазерно-оптическим датчиком приближения с контактным и неконтактным взрывателями.

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