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В Новосибирске ожидают худшую среди городов-миллионников погоду на 1 сентября

В Новосибирске ожидают худшую среди городов-миллионников погоду на 1 сентября

Погода на День знаний 1 сентября в Новосибирске ожидается самой худшей среди городов-миллионников России: в этот день днём столбики термометров поднимутся всего до +12,3 градусов тепла, но осадков не предвидится, будет переменная облачность.

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