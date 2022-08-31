В Новосибирске ожидают худшую среди городов-миллионников погоду на 1 сентября

Погода на День знаний 1 сентября в Новосибирске ожидается самой худшей среди городов-миллионников России: в этот день днём столбики термометров поднимутся всего до +12,3 градусов тепла, но осадков не предвидится, будет переменная облачность.
Погода на День знаний 1 сентября в Новосибирске ожидается самой худшей среди городов-миллионников России: в этот день днём столбики термометров поднимутся всего до +12,3 градусов тепла, но осадков не предвидится, будет переменная облачность.
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