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5koleso.ru

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Газ вместо дизеля: чем интересен китайский тягач Shacman X6000 4х2 LNG

Газ вместо дизеля: чем интересен китайский тягач Shacman X6000 4х2 LNG

Если в Китае сеть автомобильных заправок сжиженным метаном довольно хорошо развита, то в России ей еще расти и расти! А потому использующим такое топливо седельным тягачам, работающим в междугородных перевозках, необходимо обладать значительным запасом хода.

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