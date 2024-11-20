Газ вместо дизеля: чем интересен китайский тягач Shacman X6000 4х2 LNG

Если в Китае сеть автомобильных заправок сжиженным метаном довольно хорошо развита, то в России ей еще расти и расти! А потому использующим такое топливо седельным тягачам, работающим в междугородных перевозках, необходимо обладать значительным запасом хода.
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