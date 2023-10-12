Израиль нанес удары по сирийским аэропортам

Российский МИД предупреждает, что атака может спровоцировать эскалацию в масштабах всего региона. Есть ли риски расползания конфликта?Удары по крупным аэропортам Сирии были нанесены днем в четверг, 12 октября.
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