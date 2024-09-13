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В рамках Форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки

В рамках Форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки

В Санкт-Петербурге 13 сентября в рамках Форума объединенных культур прошел совместный концерт самых молодых солистов и художественного руководителя петербургского Дома музыки народного артиста России Сергея Ролдугина с симфоническим оркестром Академической капеллы Санкт-Петербурга.

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