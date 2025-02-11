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Экологично и доступно: российские учёные нашли способ безопасной транспортировки водорода

Экологично и доступно: российские учёные нашли способ безопасной транспортировки водорода

Учёные из ИФТТ РАН разработали новый способ безопасного хранения и транспортировки водорода. Водород представляет большой интерес для зелёной энергетики, но его сложно перевозить и хранить: вещество очень взрывоопасно и разрушает стенки резервуаров.

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