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Бедард забросил 60 шайб в 49 играх за «Реджайну». Он 1-й игрок в XXI веке с 60+ голами за сезон WHL в возрасте до 18 лет

Коннор Бедард забросил 60 шайб в 49 играх за «Реджайну» – 8-й случай в WHL до 18 лет. 17-летний нападающий отличился в последнем матче «Пэтс» против «Эдмонтон Ойл Кингс» (2:3).

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