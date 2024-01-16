Столтенберг: Конгресс США точно утвердит новый пакет помощи Киеву

Генсек Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг выразил убеждённость в том, что конгрессмены Соединённых Штатов Америки сумеют добиться утверждения очередного пакета поддержки для Киева даже при постоянных политических распрях.
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