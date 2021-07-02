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В Плесецке будут судить молодого человека, который напал с ножом на знакомого

В Плесецке будут судить молодого человека, который напал с ножом на знакомого

20-летнего жителя Плесецкого района обвиняют в покушении на убийство.Установлено, что 11 октября 2020 года в квартире на улице Свободы в Плесецке в ходе совместного распития спиртного пьяный обвиняемый ударил кулаком по голове друга- ровесника.

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