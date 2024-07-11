Сборная Колумбии пробилась в финал Копа Америка

Сборная Колумбии в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Копа Америка. Ранним утром 11 июля в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) прошел полуфинальный матч Копа Америка, в котором встречались команды Уругвая и Колумбии.