Сборная Колумбии пробилась в финал Копа Америка

Сборная Колумбии в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Копа Америка. Ранним утром 11 июля в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) прошел полуфинальный матч Копа Америка, в котором встречались команды Уругвая и Колумбии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии