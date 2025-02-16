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Европа наносит ответный удар: В Брюсселе обсуждают санкции против США

Европа наносит ответный удар: В Брюсселе обсуждают санкции против США

ЕС планирует ввести пошлины на импорт ряда продуктов из США, пишет FT. "Первыми целями могут в том числе стать американские зерновые культуры, такие как соевые бобы", - сообщает издание.

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