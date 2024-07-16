Посетителям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» расскажут об экономике Москвы

Узнать больше об экономике города, встретиться с известными экономистами, задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям — все это можно будет сделать в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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