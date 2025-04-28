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Вести Севастополь

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В Севастополе на кольце по улице Горпищенко поменяли схему дорожного движения

В Севастополе на кольце по улице Горпищенко поменяли схему дорожного движения

На участке ограничат въезд и парковку личных транспортных средств. Въезд в зону жилой застройки будет осуществляться по Костромской улицеПлощадка используется для разворота и стоянки троллейбусов и является конечной остановкой общественного транспорта.

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