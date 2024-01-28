Песков признался, что ставит детей превыше работы

Пресс-секретарь Владимира Путина открыто рассказал, что семья с возрастом для него вышла на первый планРабота не так важна, как дети – понимание этого приходит с возрастом, признался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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