Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.
Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись
Комментарии
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С
Странник
а кроме слюней, конкретика то есть?
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3 час.
САША ЛЕПАЕВ
да врезали по пенсионерам и простыл людям у которых зарплата 30 и меньше.а богачи как были так и не заметили что им врезают.цены таких еще не было какие сейчас а подорожание еще впереди.. кому новый год а кому обыкновенный день. вот врезали. и хвастаются.
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3 час.
Евгений МакЛауд
ну так наебулина с силуановым и устраивает спекулятивные качели с долларом. Товарищ решил лизнуть обосравшуюся мадам.
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2 час.
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