Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

САША ЛЕПАЕВ

да врезали по пенсионерам и простыл людям у которых зарплата 30 и меньше.а богачи как были так и не заметили что им врезают.цены таких еще не было какие сейчас а подорожание еще впереди.. кому новый год а кому обыкновенный день. вот врезали. и хвастаются.