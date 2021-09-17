Вячеслав Брюханов: «Новосибирск — удачный игрок, который собирает дивиденды от кризиса»

Головной офис новосибирского «Открытия» продан. Куда переедет банк и что подтолкнуло его продать здание на Кирова — об этом и многом другом рассказал руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области Вячеслав Брюханов .
Головной офис новосибирского «Открытия» продан. Куда переедет банк и что подтолкнуло его продать здание на Кирова — об этом и многом другом рассказал руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области Вячеслав Брюханов .
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