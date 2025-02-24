Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Захарова: взрывы у консульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Захарова: взрывы у консульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Взрывы на территории российского консульства в Марселе имеют все признаки теракта. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх