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Известный американский экономист: «Это не агрессивная война со стороны России»

США и Великобритания после распада ССР поставили для себя цель уничтожения России Об этом в беседе с профессором кафедры международных отношений японского университета Киото Паскалем Лоттацем заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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