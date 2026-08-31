США и Великобритания после распада ССР поставили для себя цель уничтожения России Об этом в беседе с профессором кафедры международных отношений японского университета Киото Паскалем Лоттацем заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».