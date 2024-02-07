В СВР Армении появилось новое лицо, получившее большой кредит доверия от премьера

Заместителем руководителя СВР Армении стал неопытный Грант Джилавян6 февраля глава армянского правительства решил назначить 29-летнего Гранта Джилавяна заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР).
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