Росстат спасает Россию от бедности: как власти научились «рисовать» инфляцию

Почему у бедных инфляция 40%, а по телевизору — всего 9,5%? Потому что считается она не по продуктовой корзине из ближайшего «Пятёрочки», а по корзине Шрёдингера — в ней одновременно ужинают в ресторане и мажут хлеб горчицей вместо масла.