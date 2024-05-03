В Минздраве рассказали, сколько яиц можно съесть с пользой для здоровья на Пасху

В этих продуктах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян перед Пасхой рассказал россиянам о куриных яйцах и полезных веществах, которые они содержат.