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Вот история

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Почему рубль слабеет и что будет с курсом дальше: личный разбор ситуации

Август для российской валюты выдался непростым. Если взглянуть на динамику последних недель, становится очевидно: мы наблюдаем не случайный скачок, а последовательное, пусть и не резкое, снижение курса рубля по отношению ко всей корзине валют.

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