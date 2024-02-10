HB

Halszka Brzozowska

Zachodni politycyЗападные политики будут внимательно слушать и смотреть, как и более сознательная часть человечества, даже если вы находитесь по другую сторону баррикады.Важно, чтобы было четко сказано, как и откуда взялась война.а также другие важнаые информации 💓💓