Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным позволит гражданам стран Запада взглянуть на происходящее в мировой политике глазами русского человека, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Скотт Риттер оценил интервью Путина Карлсону
Комментарии
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русь россия
Добре!
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16 час.
HB
Halszka Brzozowska
Zachodni politycyЗападные политики будут внимательно слушать и смотреть, как и более сознательная часть человечества, даже если вы находитесь по другую сторону баррикады.Важно, чтобы было четко сказано, как и откуда взялась война.а также другие важнаые информации 💓💓
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9 час.
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