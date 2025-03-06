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Первый краевой музейный форум «СВОиГерои» прошел в Краснодаре

Первый краевой музейный форум «СВОиГерои» прошел в Краснодаре

Как сообщили в администрации края, в числе участников - волонтеры и работники культуры, гостями форума стали бойцы спецоперации и члены их семей, представители военно-патриотических организаций и общественники.

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