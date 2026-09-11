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Медведев: слухи о мобилизации — враньё, ложь и провокация

Медведев: слухи о мобилизации — враньё, ложь и провокация

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ заявил, что потребности Вооруженных сил полностью удовлетворяются за счёт контрактников.

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