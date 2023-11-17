Global Ports и «ФосАгро» заключили 5-летний контракт на перевалку удобрений в порту Санкт-Петербург

Стивидорный холдинг Global Ports и Группа «ФосАгро», один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, заключили соглашение о перевалке удобрений через морские терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Global Ports.