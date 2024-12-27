Выяснилось, какие товары подорожали в России в 2024 году больше всего

АЖ

Александр Жигилий

Ну зачем врать то? Или автор выполняет "просьбу" Власти "причесать" голую правду? Уже были ведь публикации РЕАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ЗА ГОД ПО ВСЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЗИЦИЯМ! И вот видимо после этого Власти решили созданную проблему "причесать" с помощью таких любителей "зелёных рублей" ситуацию с напряжением у народа выровнять как бы, выпустить пар..... Не получится, терпению есть всегда предел! Увы, вы заигрались и забылись об этом главном законе!!!