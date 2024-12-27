Цены на продукты в среднем выросли на 9%. В России в течение года росли цены на продукты и непродовольственные товары.
Выяснилось, какие товары подорожали в России в 2024 году больше всего
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Ну зачем врать то? Или автор выполняет "просьбу" Власти "причесать" голую правду? Уже были ведь публикации РЕАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ЗА ГОД ПО ВСЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЗИЦИЯМ! И вот видимо после этого Власти решили созданную проблему "причесать" с помощью таких любителей "зелёных рублей" ситуацию с напряжением у народа выровнять как бы, выпустить пар..... Не получится, терпению есть всегда предел! Увы, вы заигрались и забылись об этом главном законе!!!
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