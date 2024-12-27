Выяснилось, какие товары подорожали в России в 2024 году больше всего

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Комментарии
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Александр Жигилий
Ну зачем врать то? Или автор выполняет &quot;просьбу&quot; Власти &quot;причесать&quot; голую правду? Уже были ведь публикации РЕАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН ЗА ГОД ПО ВСЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЗИЦИЯМ! И вот видимо после этого Власти решили созданную проблему &quot;причесать&quot; с помощью таких любителей &quot;зелёных рублей&quot; ситуацию с напряжением у народа выровнять как бы, выпустить пар..... Не получится, терпению есть всегда предел! Увы, вы заигрались и забылись об этом главном законе!!!
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