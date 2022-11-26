Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Скалони про 1:2 от Саудовской Аравии: «Повезло, что в 1-м матче. Странно, что серия без поражений длилась больше 30 игр. Так не бывает»

Лионель Скалони рассказал о реакции Аргентины на поражение от Саудовской Аравии (1:2). «Первый день – это шок, но на следующий день ты встаешь и уже думаешь о следующей игре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх