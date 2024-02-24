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Ивлеева вслед за Киркоровым собралась в ДНР. Реакция местных жителей быстро отрезвила блогершу

Ну наконец-то и Настюшка-опасность решила отметиться героическим поступком. Как стало известно из достоверных источников, главный идейный вдохновитель и организатор «голой вечеринки» прошедшей в ночь на 21 декабря прошлого года в столичном клубе Mutabor Анастасия Ивлеева, «неожиданно» приняла ….

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