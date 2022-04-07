Кунгуров выступил в госпитале перед солдатами-участниками спецоперации

Заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров организовал творческую встречу для российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине и проходят сейчас лечение военном госпитале, сообщили в Минобороны РФ.