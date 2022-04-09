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Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Через неделю Toei Animation возобновит показ своих сериалов, пострадавших от хакерской атаки (поговаривают, что в систему был запущен вирус-вымогатель), «Мастера меча онлайн» и «ДжоДжо» празднуют юбилеи, а «Городской охотник» возвращает дух 1980-х.

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