Этот мир не стоит слезинки Дораэмона: главные новости аниме за неделю

Через неделю Toei Animation возобновит показ своих сериалов, пострадавших от хакерской атаки (поговаривают, что в систему был запущен вирус-вымогатель), «Мастера меча онлайн» и «ДжоДжо» празднуют юбилеи, а «Городской охотник» возвращает дух 1980-х.