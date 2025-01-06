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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг пропустит 1-2 недели из-за проблем со спиной

Защитник «Далласа», как ожидается, пропустит 1-2 недели из-за межпозвоночной грыжи. Техасский клуб уже играет без Луки Дончича, который выбыл как минимум на месяц с повреждением мышцы.

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