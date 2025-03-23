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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лавар Болл: «Если бы я действительно хотел, привез бы Джордану 70 очков»

Лавару Боллу недавно ампутировали ногу из-за диабета. «Должен признать, мои парни помогли мне прожить эту ситуацию, потому что несколько раз я думал: «Я больше не могу делать переливания крови, я больше не могу делать операции на теле, я готов сдаться».

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