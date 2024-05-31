«Уволен из агентов Кремля». Россия в шоке: Трамп заявил о желании бомбить Москву после начала СВО

Александр Макеев

Украины не должно остаться. Ни кусочка! Только полная и безоговорочная победа России. Никакого соглашения в поверженным врагом! Результат войны по факту оккупации российскими войсками всей территории бывшей Украины! И последующая помощь военных строителей из КНДР, КНР и Ирана! По тотальной зачистке этой территории от иностранных и бандеровских нацистов и обломков! Китай мог бы предоставить 3-5 миллионов своих резервистов для получения ими боевого опыта в городских боях. Чтобы в последующем успешно возвратить Тайвань в состав Китая!