Сгенерировано в Midjourney/NEWS.r Вчера 1,2K прочитали Автор: Иван Смирнов Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время мероприятий по сбору средств для своей избирательной кампании заявил, что если бы во время его правления начался конфликт на Украине, то он начал бы бомбить Москву после начала СВО, сообщает The Washington Post.
«Уволен из агентов Кремля». Россия в шоке: Трамп заявил о желании бомбить Москву после начала СВО
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Александр Макеев
Украины не должно остаться. Ни кусочка! Только полная и безоговорочная победа России. Никакого соглашения в поверженным врагом! Результат войны по факту оккупации российскими войсками всей территории бывшей Украины! И последующая помощь военных строителей из КНДР, КНР и Ирана! По тотальной зачистке этой территории от иностранных и бандеровских нацистов и обломков! Китай мог бы предоставить 3-5 миллионов своих резервистов для получения ими боевого опыта в городских боях. Чтобы в последующем успешно возвратить Тайвань в состав Китая!
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