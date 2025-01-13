Глава ДНР Пушилин: Литиевые месторождения в Шевченко находятся под контролем России

По его словам, ВСУ удерживали поселок именно из-за этих ресурсовЛитиевые месторождения, расположенные в Шевченко Донецкой Народной Республике (ДНР), теперь находятся под контролем России, сообщил глава ДНР Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».