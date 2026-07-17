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Происшествия

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В Архангельске сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине быстро и безопасно добраться до перинатального центра

Несколько дней назад в социальных сетях Архангельска был опубликован анонимный пост, в котором женщина благодарила сотрудников ДПС за помощь – полицейские помогли архангелогородке добраться до перинатального центра.

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