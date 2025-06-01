Косметолог дала советы по уходу за кожей шеи

Кожа шеи имеет другое строение, не такое, как на лице, она более тонкая и более чувствительная. Врач-косметолог, дерматовенеролог клиники ОМНИУС Ирина Нельга рассказала «Известиям» 1 июня, каким должен быть уход за ней.
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