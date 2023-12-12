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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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God of War Ragnarok получила дополнение Valhalla — оно бесплатное и служит эпилогом игры ...

God of War Ragnarok получила дополнение Valhalla — оно бесплатное и служит эпилогом игры ...

God of War Ragnarok получила дополнение Valhalla — оно бесплатное и служит эпилогом игрыХодившие несколько месяцев слухи о дополнении к скандинавскому экшену God of War Ragnarok подтвердились на прошедшей The Game Awards 2023, где представили аддон Valhalla.

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