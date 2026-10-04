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ДНР оказалась полностью обесточена из-за ночных атак ВСУ

ДНР оказалась полностью обесточена из-за ночных атак ВСУ

Донецкая Народная Республика оказалась ночью полностью обесточена в результате атак ВСУ, ведутся восстановительные работы, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

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