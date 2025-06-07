"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

ninikooo Митусова

Ответ должен быть таким, чтобы у этих фашистов земля под ногами горела и они почувствовали себя уже в аду за все зло, что они причинили россиянам и своему народу. Уничтожить все тоннели и « коридоры», по которым им поступает техника из Гейропы.