Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Возмездие началось. Но всё ли это? Заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в запасе Владимир Попов взял слово и предупредил: гигантские "грибы" по Украине - это начало.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Ответ должен быть  таким, чтобы у этих фашистов земля под ногами горела и они почувствовали себя уже в аду за все зло, что они причинили россиянам и своему народу. Уничтожить все тоннели и « коридоры», по которым им поступает техника из Гейропы.
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11 час.
Евгений Рудаков
Они ж румыны!  Евг. Р-Р.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Бьём растопыренными пальцами, а надо бить кулаком. Начать со Львова и Бескидского тоннеля. Львов стереть с лица земли. Следующий куев. Тогда всё и закончится.
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8 час.
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