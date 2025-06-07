Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Возмездие началось. Но всё ли это? Заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в запасе Владимир Попов взял слово и предупредил: гигантские "грибы" по Украине - это начало.
"Минимум три дня": Гигантские "грибы" по Украине - это начало. Слово взял генерал Попов
Комментарии
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ninikooo Митусова
Ответ должен быть таким, чтобы у этих фашистов земля под ногами горела и они почувствовали себя уже в аду за все зло, что они причинили россиянам и своему народу. Уничтожить все тоннели и « коридоры», по которым им поступает техника из Гейропы.
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11 час.
Евгений Рудаков
Они ж румыны! Евг. Р-Р.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Бьём растопыренными пальцами, а надо бить кулаком. Начать со Львова и Бескидского тоннеля. Львов стереть с лица земли. Следующий куев. Тогда всё и закончится.
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8 час.
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