Путин насадил мир на свой кукан

Автор: Август Котляр Умнейший человек всех времён и народов, князь Талейран, наставлял на старости лет молодёжь в Министерстве иностранных дел Франции: чтоб загубить карьеру человека, не обязательно плести интриги, достаточно не мешать человеку катиться по его наклонной плоскости.