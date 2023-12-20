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Путин насадил мир на свой кукан

Путин насадил мир на свой кукан

Автор: Август Котляр Умнейший человек всех времён и народов, князь Талейран, наставлял на старости лет молодёжь в Министерстве иностранных дел Франции: чтоб загубить карьеру человека, не обязательно плести интриги, достаточно не мешать человеку катиться по его наклонной плоскости.

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