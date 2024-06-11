Рандеву со смертью: новый трейлер раскрыл дату выхода олдскульного хоррора C...

Рандеву со смертью: новый трейлер раскрыл дату выхода олдскульного хоррора Conscript о событиях Верденской мясорубкиНезависимый австралийский разработчик Джордан Мочи (Jordan Mochi) при поддержке издательства Team17 объявил дату выхода своего олдскульного хоррора Conscript в антураже Первой мировой войны.
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