Овчинский: Более 41 тысячи человек посетили архитектурный макет столицы в павильоне «Макет Москвы» в октябре

Архитектурную копию столицы в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ в октябре посетили 41 238 человек. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.