ФРГ столкнулась с рекордным за два десятилетия числом школьников без аттестата

www.globallookpress.com/Michael Weber Число школьников в Германии, завершивших обучение без аттестата, достигло максимального уровня за два десятилетия.
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