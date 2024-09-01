Пентагон скомандовал Зеленскому "на выход" из Курской области: Стоит ли верить инсайду с Банковой?

Фото: коллаж Царьграда. 17,5K прочтений Сегодня Инсайдер, ссылаясь на источник с Банковой, сообщил, что Пентагон рекомендовал Зеленскому завершить Курскую операцию, а военных перебросить на Покровское направление - туда, где сейчас сыпется фронт.
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