Пентагон скомандовал Зеленскому "на выход" из Курской области: Стоит ли верить инсайду с Банковой?

Фото: коллаж Царьграда. 17,5K прочтений Сегодня Инсайдер, ссылаясь на источник с Банковой, сообщил, что Пентагон рекомендовал Зеленскому завершить Курскую операцию, а военных перебросить на Покровское направление - туда, где сейчас сыпется фронт.