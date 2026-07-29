The identities of all participants in the fight, after which scientist Zezin died, have been established.

The press service of the central office of the Ministry of Internal Affairs in the Sverdlovsk region confirmed that the police were able to identify all the participants in the conflict with the deceased scientist Nikita Zezin.
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