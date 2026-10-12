Кадры ликвидации САУ M109 «Paladin» ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения САУ M109 «Paladin» ВСУ. Военнослужащие дивизиона разведывательно-ударных систем 238‑й гвардейской артиллерийской бригады, входящей в состав 8‑й гвардейской общевойсковой армии, успешно провели комплексное огневое поражение, в результате которого была уничтожена 155-мм самоходная артиллерийская установка M109 «Paladin» вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дружковка.
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